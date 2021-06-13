Байден: немає жодної гарантії щодо зміни поведінки Путіна

"Немає жодної гарантії, що ви можете змінити поведінку людини", - сказав Байден на запитання, як він буде діяти на зустрічі з Путіним.

Він наголосив, що автократи мають величезну владу, і їм не потрібно відповідати перед публікою в в середині країни.

Байден, вважає, що Росія має "свої дилеми", такі як економіка, COVID-19, а також Сирія й Лівія.

На запитання, чому, на його думку, Путін не змінив свою поведінку у відповідь на всі дії, вжиті США до цього моменту, Байден сказав зі сміхом: "Це Володимир Путін".

"Я повинен сісти з ним і я буду радий поговорити після цього (запровадження санкцій - ред.)", - сказав Байден.

Американський президент пригадав про порушення Росією міжнародних норм, що й стало причиною погіршення відносин.

"Дозвольте сказати так: Росія брала участь у діяльності яка, на нашу думку, суперечить міжнародним нормам, але вони також відкусили деякі реальні проблеми, з пережовуванням яких вони матимуть проблеми", - додав Байден.

Він також зазначив, що його підбадьорили коментарі Путіна сьогодні вранці про те, що Росія готова видати США кіберзлочинців на взаємній основі - якщо США будуть робити те саме.