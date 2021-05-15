Байден и Нетаньяху обсудили ситуацию в Секторе Газа после удара Израиля по высотке

Президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили ситуацию в Секторе Газа после удара израильских ВВС по высотному зданию, где находились офисы местных и международных СМИ. Нетаньяху подчеркнул, что военные делают все, чтобы не причинить вреда гражданским.
Об этом сообщает Times of Israel со ссылкой на заявление офиса премьер-министра Израиля.
"Во время сегодняшнего звонка Нетаньяху проинформировал Байдена об операциях Израиля в Секторе Газа и о том, какие шаги в будущем он планирует там предпринять", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Нетаньяху поблагодарил Байдена за "непоколебимую поддержку" США права Израиля на самозащиту. Премьер также подчеркнул в разговоре, что израильские военные делают все, чтобы "не причинить вреда ни в чем не повинным гражданам". По его словам, об ударах население предупреждают заранее и дают время на то, чтобы покинуть зоны их нанесения.
"Доказательством этого является то, что в высотных зданиях, где есть террористические объекты, атакованных ЦАХАЛом, их жителям дается время на эвакуацию", - отмечается в сообщении.
Напомним, 15 мая ВВС Израиля нанесли удар ракетный по высотному зданию "Аль-Джаля", где находились офисы местных и международных СМИ в Секторе Газа. Журналисты и другие, находившиеся в высотке люди, покинули ее до атаки.
Это уже четвертое высотное здание в Газе, ставшее на этой неделе целью ударов со стороны израильских военных. В Израиле заявляли, что высотные сооружения используются в качестве офисов, штабов или складов вооружений палестинской группировки ХАМАС.
Отметим, ХАМАС начал атаковать юг Израиля после столкновений на Западном берегу. По последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской - почти 140, в том числе около 40 детей.