Байден і Нетаньяху обговорили ситуацію в Секторі Газа після удару Ізраїлю по висотці
Президент США Джо Байден і прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху обговорили ситуацію в Секторі Газа після удару ізраїльських ВПС по висотній будівлі, де знаходилися офіси місцевих та міжнародних ЗМІ. Нетаньяху підкреслив, що військові роблять все, щоб не завдати шкоди цивільним.
Про це повідомляє Times of Israel з посиланням на заяву офісу прем'єр-міністра Ізраїлю.
"Під час сьогоднішнього дзвінка Нетаньяху поінформував Байдена про операції Ізраїлю в Секторі Газа і про те, які кроки в майбутньому він планує там зробити", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що Нетаньяху подякував Байдену за "непохитну підтримку" США права Ізраїлю на самозахист. Прем'єр також підкреслив у розмові, що ізраїльські військові роблять все, щоб "не завдати шкоди ні в чому не винним громадянам". За його словами, про удари населення попереджають заздалегідь і дають час на те, щоб покинути зони їх нанесення.
"Доказом цього є те, що у висотних будівлях, де є терористичні об'єкти, атакованих ЦАХАЛом, їх жителям дається час на евакуацію", - наголошується в повідомленні.
Нагадаємо, 15 травня ВПС Ізраїлю завдали удару ракетний по висотній будівлі "Аль-Джаля", де знаходилися офіси місцевих і міжнародних ЗМІ в Секторі Газа. Журналісти та інші, що знаходилися у висотці люди, покинули її до атаки.
Це вже четверта висотна будівля в газі, що стала на цьому тижні метою ударів з боку ізраїльських військових. В Ізраїлі заявляли, що висотні споруди використовуються в якості офісів, штабів або складів озброєнь палестинського угруповання ХАМАС.
Відзначити, ХАМАС почав атакувати південь Ізраїлю після зіткнень на Західному березі. За останніми даними, з ізраїльського боку загинули не менше 10 осіб, з палестинської - майже 140, у тому числі близько 40 дітей.