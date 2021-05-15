Байден і Нетаньяху обговорили ситуацію в Секторі Газа після удару Ізраїлю по висотці

Президент США Джо Байден і прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху обговорили ситуацію в Секторі Газа після удару ізраїльських ВПС по висотній будівлі , де знаходилися офіси місцевих та міжнародних ЗМІ. Нетаньяху підкреслив, що військові роблять все, щоб не завдати шкоди цивільним.

"Під час сьогоднішнього дзвінка Нетаньяху поінформував Байдена про операції Ізраїлю в Секторі Газа і про те, які кроки в майбутньому він планує там зробити", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Нетаньяху подякував Байдену за "непохитну підтримку" США права Ізраїлю на самозахист. Прем'єр також підкреслив у розмові, що ізраїльські військові роблять все, щоб "не завдати шкоди ні в чому не винним громадянам". За його словами, про удари населення попереджають заздалегідь і дають час на те, щоб покинути зони їх нанесення.

"Доказом цього є те, що у висотних будівлях, де є терористичні об'єкти, атакованих ЦАХАЛом, їх жителям дається час на евакуацію", - наголошується в повідомленні.