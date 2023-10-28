Байден назвав зустріч із главою МЗС Китаю позитивним розвитком відносин, - Білий дім

"Сполучені Штати та Китай перебувають в умовах гострої конкуренції, і ми вважаємо, що найкращий спосіб впоратися з цією конкуренцією полягає в такій же інтенсивній дипломатії", - зазначив Кірбі.

За його словами, президент Байден побачив у зустрічі з топ-дипломатом Китаю хорошу можливість та позитивний розвиток для подальших взаємин.

Представник Ради безпеки при Білому домі також наголосив, що президент США під час зустрічі наголосив на необхідності для обох країн відповідально керувати конкуренцією у відносинах, а також підтримувати відкриті лінії зв'язку.

Зустріч Байдена із главою МЗС Китаю

Нагадаємо, міністр закордонних справ Китаю Ван І перебуває з візитом у Вашингтоні. Він уже зустрівся з державним секретарем США Ентоні Блінкеном.

За інформацією ЗМІ, Ван І має підготувати візит до США лідера Китаю Сі Цзіньпіна. Він може відбутися вже у листопаді.

Планується, що глава КНР відвідає саміт Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у Сан-Франциско та зустрінеться з президентом США Джо Байденом.

Раніше Сі Цзіньпін заявляв, що Китай погоджується співпрацювати зі США, оскільки від цього залежить доля людства.