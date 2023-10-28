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Байден назвал встречу с главой МИД Китая позитивным развитием отношений, - Белый дом

Фото: представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент США Джо Байден назвал встречу с главой МИД Китая Ван И в Вашингтоне положительным развитием двусторонних отношений.

Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Соединенные Штаты и Китай находятся в условиях острой конкуренции, и мы считаем, что лучший способ справиться с этой конкуренцией заключается в столь же интенсивной дипломатии", - отметил Кирби.

По его словам, президент Байден увидел во встрече с топ-дипломатом Китая хорошую возможность и положительное развитие для дельнейших взаимоотношений.

Представитель Совбеза при Белом доме также подчеркнул, что президент США во время встречи отметил необходимость для обеих стран ответственно руководить конкуренцией в отношениях, а также поддерживать открытые линии связи.

Встреча Байдена с главой МИД Китая

Напомним, министр иностранных дел Китая Ван И находится с визитом в Вашингтоне. Он уже встретился с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

По информации СМИ, Ван И должен подготовить визит в США лидера Китая Си Цзиньпина. Он может состояться уже в ноябре.

Планируется, что глава КНР посетит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско и встретиться с президентом США Джо Байденом.

Ранее Си Цзиньпин заявлял, что Китай согласен сотрудничать с США, поскольку от этого зависит судьба человечества.

 

 

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