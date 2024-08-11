Байден назвав Трампа загрозою для американської безпеки

У ході бесіди він сказав, що якщо Трамп виграє президентські вибори 2024 року, то потрібно буде стежити за тим, що відбувається.

"Ми справді перебуваємо в переломній точці світової історії", - підкреслив Байден.

За його словами, рішення, які ухвалила його адміністрація в останні три-чотири роки та рішення, які будуть прийняті у наступні три-чотири роки, визначать, як виглядатимуть наступні шість десятиліть.

"Ключом до всього є демократія", – резюмував президент США.

Зазначимо, що це було перше інтерв'ю Байдена після того, як ухвалив рішення не переобиратися на другий президентський термін.