Байден назвав Трампа загрозою для американської безпеки

Кандидат у президенти США від республіканців Дональд Трамп є справжньою загрозою американській безпеці.
Про це заявив чинний президент Америки Джо Байден, передає РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю CBS News.
У ході бесіди він сказав, що якщо Трамп виграє президентські вибори 2024 року, то потрібно буде стежити за тим, що відбувається.
"Ми справді перебуваємо в переломній точці світової історії", - підкреслив Байден.
За його словами, рішення, які ухвалила його адміністрація в останні три-чотири роки та рішення, які будуть прийняті у наступні три-чотири роки, визначать, як виглядатимуть наступні шість десятиліть.
"Ключом до всього є демократія", – резюмував президент США.
Зазначимо, що це було перше інтерв'ю Байдена після того, як ухвалив рішення не переобиратися на другий президентський термін.
Нагадаємо, що цього року вибори президента США відбудуться 5 листопада. Новообраний глава держави та віце-президент вступлять на посаду 20 січня 2025 року після інавгурації.
Основними претендентами на пост президента є республіканець Дональд Трамп та віце-президент США і водночас кандидат у президенти від демократів Камала Харріс.
Обидва підтвердили, що братимуть участь на дебатах на каналі ABC News 10 вересня, хоча Трамп наполягав на проведенні дебатів на каналі Fox News. Вимоги республіканця з'явилися після того, як Байден залишив виборчі перегони.
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