Байден назвал Трампа угрозой для американской безопасности

В ходе беседы он сказал, что если Трамп выиграет президентские выборы 2024 года, то нужно будет следить за происходящим.

"Мы действительно находимся в переломной точке мировой истории", - подчеркнул Байден.

По его словам, решения, которые приняла его администрация в последние три-четыре года и решения, которые будут приняты в следующие три-четыре года, определят, как будут выглядеть следующие шесть десятилетий.

"Ключом ко всему является демократия", - резюмировал президент США.

Отметим, что это было первое интервью Байдена после того, как принял решение не переизбираться на второй президентский срок.