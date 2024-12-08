Байден назвав падіння режиму Асада в Сирії "актом справедливості"

Нагадаємо, що сьогодні 8 грудня 2024 року правління Асада в Сирії закінчилося. Він полетів із країни, а вранці в сирійську столицю Дамаск вже увійшли повстанці.

Зі свого боку прем'єр-міністр країни Мохаммед аль-Джалалі заявив, що готовий передати владу опозиції і співпрацюватиме з будь-яким обраним народом керівництвом.

Увечері цього дня російські державні ЗМІ повідомили, що Асад втік до Москви. За їхньою інформацією, російська влада надала йому та його родині притулок.

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