Байден назвав падіння режиму Асада в Сирії "актом справедливості"

Президент США Джо Байден привітав падіння режиму диктатора Башара Асада у Сирії. Він назвав те, що відбувається, "фундаментальним актом справедливості".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Білого дому.
У ході виступу Байден підкреслив, що цей акт надасть сирійцям історичну можливість.
"Нарешті режим Асада впав. Цей режим жорстоко поводився, катував і вбивав буквально сотні тисяч невинних сирійців. Падіння режиму - це основний акт справедливості. Це момент історичної можливості для багатостраждального народу Сирії побудувати найкраще майбутнє для своєї гордої країни", - заявив він виступаючи у Білому домі.
Також Байден додав, що США взаємодіятимуть з партнерами з метою зниження ризиків, які походять від Сирії. Зокрема, Сполучені Штати підтримають Ізраїль, Йорданію, Ірак та Ліван у світлі можливих загроз з боку Сирії, а також проведуть консультації з їхнім керівництвом.
Нагадаємо, що сьогодні 8 грудня 2024 року правління Асада в Сирії закінчилося. Він полетів із країни, а вранці в сирійську столицю Дамаск вже увійшли повстанці.
Зі свого боку прем'єр-міністр країни Мохаммед аль-Джалалі заявив, що готовий передати владу опозиції і співпрацюватиме з будь-яким обраним народом керівництвом.
Увечері цього дня російські державні ЗМІ повідомили, що Асад втік до Москви. За їхньою інформацією, російська влада надала йому та його родині притулок.
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