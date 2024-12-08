Байден назвал падение режима Асада в Сирии "актом справедливости"

Напомним, что сегодня 8 декабря 2024 года правление Асада в Сирии закончилось. Он улетел из страны, а утром в сирийскую столицу Дамаск уже вошли повстанцы.

В свою очередь премьер-министр страны Мохаммед аль-Джалали заявил, что готов передать власть оппозиции и будет сотрудничать с любым избранным народом руководством.

Вечером этого дня российские государственные СМИ сообщили, что Асад сбежал в Москву. По их информации, российские власти предоставили ему и его семье убежище.

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