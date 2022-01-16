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Байден назвал захват заложников в синагоге Техасе терактом

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Вашингтон, Воскресенье 16 января 2022 20:35
Байден назвал захват заложников в синагоге Техасе терактом Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент США Джо Байден назвал захват заложников в синагоге Колливилла (штат Техас, США) актом террора. Американский лидер заявил о необходимости принять меры для прекращения насилия с применением огнестрельного оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Это был акт террора", - цитирует агентство заявление Байдена журналистам.

Американский лидер добавил, что обсудил с министром юстиции США Мерриком Гарландом ситуацию. Он также затронул вопрос о мерах, необходимых для предотвращения насилия с использованием огнестрельного оружия.

"Идея проверки биографических данных имеет решающее значение, однако вы не сможете остановить что-то подобное, если кто-то на улице покупает что-то у кого-то", - добавил Байден.

Напомним, захват заложников в синагоге Техаса произошел 16 января. После нескольких часов переговоров с мужчиной, удерживавшего четырех человек, полиция пошла на штурм.

Отметим, в результате штурма преступник, захвативший людей в заложники, был убит, а все заложники освобождены.

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Соединенные Штаты Америки Джозеф Байден
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