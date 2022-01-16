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Захват заложников в Техасе закончился штурмом синагоги, преступник застрелен

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США, Воскресенье 16 января 2022 08:10
Захват заложников в Техасе закончился штурмом синагоги, преступник застрелен Фото: ФБР штурмовало здание синагоги в Техасе (twitter.com/adirkrafman)
Автор: Наталья Скороход

Захват заложников в синагоге Техаса закончился штурмом ФБР. Преступник, взявший людей в заложники, был обезврежен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Противостояние с полицией боевика длилось более 10 часов. Именно столько времени люди удерживались в здании синагоги в Колливилле.

Начальник полиции Колливилля Майкл Миллер сообщил, что все заложники благополучно освобождены в субботу вечером, а стрелок мертв. По словам официальных лиц, вооруженный преступник взял в заложники четырех человек, в том числе раввина. Через шесть часов один заложник был освобожден целым и невредимым.

Незадолго до того, как губернатор Техаса сообщил, что все люди освобождены, местные журналисты слышали звуки взрывов (возможно светошумовых гранат) и выстрелов.

ФБР заявило, что подтвердило личность стрелявшего, но пока не будет раскрывать ее. Также там отказались подтвердить причину смерти захватчика, заявив, что расследование все еще продолжается.

Полицейское управление Колливилля отмечает, что сначала отреагировало на происшедшее в синагоге с помощью групп спецназа. После установили контакт с мужчиной, взявшим людей в заложники.

О пострадавших среди заложников не сообщается.

Как известно, мужчина захватил заложников в синагоге Колливилля во время службы. Он заявил, что является братом Аафии Сиддики, осужденной на 86 лет за терроризм. Женщина осуждена за связи с "Аль-Каидой" и покушение на американского военного.

Напомним, что полиции пришлось взять под контроль все синагоги в Далласе. Таким был ответ города на захват людей.

Также сообщалось, что противостояние в синагоге Техаса закончилось освобождением заложников. Об этом сообщил губернатор.

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