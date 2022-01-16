Захват заложников в Техасе закончился штурмом синагоги, преступник застрелен

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Противостояние с полицией боевика длилось более 10 часов. Именно столько времени люди удерживались в здании синагоги в Колливилле.

Начальник полиции Колливилля Майкл Миллер сообщил, что все заложники благополучно освобождены в субботу вечером, а стрелок мертв. По словам официальных лиц, вооруженный преступник взял в заложники четырех человек, в том числе раввина. Через шесть часов один заложник был освобожден целым и невредимым.

Незадолго до того, как губернатор Техаса сообщил, что все люди освобождены, местные журналисты слышали звуки взрывов (возможно светошумовых гранат) и выстрелов.

ФБР заявило, что подтвердило личность стрелявшего, но пока не будет раскрывать ее. Также там отказались подтвердить причину смерти захватчика, заявив, что расследование все еще продолжается.

Полицейское управление Колливилля отмечает, что сначала отреагировало на происшедшее в синагоге с помощью групп спецназа. После установили контакт с мужчиной, взявшим людей в заложники.

О пострадавших среди заложников не сообщается.