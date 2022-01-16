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Байден назвав захоплення заручників у синагозі Техасу терактом

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Вашингтон, Неділя 16 січня 2022 20:35
Байден назвав захоплення заручників у синагозі Техасу терактом Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент США Джо Байден назвав захоплення заручників у синагозі Коллівілла (штат Техас, США) актом терору. Американський лідер заявив про необхідність вжити заходів для припинення насильства із застосуванням вогнепальної зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Це був акт терору", - цитує агентство заяву Байдена журналістам.

Американський лідер додав, що обговорив з міністром юстиції США Мерріком Гарландом ситуацію. Він також торкнувся питання про заходи, необхідні для запобігання насильству з використанням вогнепальної зброї.

"Ідея перевірки біографічних даних має вирішальне значення, однак ви не зможете зупинити щось подібне, якщо хтось на вулиці купує щось у когось", - додав Байден.

Нагадаємо, захоплення заручників у синагозі Техасу відбулося 16 січня. Після кількох годин переговорів з чоловіком, який утримував чотирьох осіб, поліція пішла на штурм.

Відзначити, в результаті штурму злочинець, який захопив людей в заручники, був убитий, а всі заручники звільнені.

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Сполучені Штати Америки Джозеф Байден
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