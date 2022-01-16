Захват заложников в синагоге Техаса: все закончилось, люди в безопасности

В Колливилле (штат Техас, США) освобождены все з аложники , которых несколько часов удерживали в синагоге. Об этом сообщили власти штата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АВС News .

Губернатор Техаса Грег Эбботт сообщил в Twitter, что многочасовая ситуация с заложниками в синагоге в районе Даллас-Форт-Уэрт завершилась и все заложники были благополучно освобождены. Эта информация появилась на его странице в соцсети п римерно в 21:30 по местному времени.

"Молитвы услышаны. Все заложники живы и невредимы", - говорится в сообщении.

Однако ни местные власти, ни полиция пока что не сообщили, как удалось разрешить ситуацию.

Как известно, в Техасе в пригороде Далласа Колливилле неизвестный взял в заложники посетителей синагоги. Он заявил, что у него есть взрывчатка, поэтому правоохранительные органы действовали так, чтоб не поставить под угрозу жизни невинных людей.