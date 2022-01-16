ru ua
Вс, 16 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Захват заложников в синагоге Техаса: все закончилось, люди в безопасности

Новина українською →
США, Воскресенье 16 января 2022 06:32
Захват заложников в синагоге Техаса: все закончилось, люди в безопасности Фото: в Техасе освобождены все заложники из синагоги (twitter.com/JessikaHarkay)
Автор: Наталья Скороход

В Колливилле (штат Техас, США) освобождены все заложники, которых несколько часов удерживали в синагоге. Об этом сообщили власти штата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АВС News.

Губернатор Техаса Грег Эбботт сообщил в Twitter, что многочасовая ситуация с заложниками в синагоге в районе Даллас-Форт-Уэрт завершилась и все заложники были благополучно освобождены. Эта информация появилась на его странице в соцсети примерно в 21:30 по местному времени.

"Молитвы услышаны. Все заложники живы и невредимы", - говорится в сообщении.

Однако ни местные власти, ни полиция пока что не сообщили, как удалось разрешить ситуацию.

Как известно, в Техасе в пригороде Далласа Колливилле неизвестный взял в заложники посетителей синагоги. Он заявил, что у него есть взрывчатка, поэтому правоохранительные органы действовали так, чтоб не поставить под угрозу жизни невинных людей.

Известно, что захватчик представился братом Аафии Сиддики, которая осуждена за терроризм и требовал ее освобождения. Источники в правоохранительных органах сообщили изданию, что Сиддики находится в заключении на базе ВВС Карсвелл недалеко от Форт-Уэрта. Она подозревалась в связях с "Аль-Каидой" и была признана виновной в нападении и покушении на убийство американского солдата в 2010 году, ее приговорили к 86 годам тюремного заключения.

Напомним, что в Далласе полиция взяла под контроль все синагоги. Об этом сообщил мэр города.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки
NEWS
Шевченко уволили из итальянской "Дженоа"
Шевченко уволили из итальянской "Дженоа"
DAILY
Заложники России, долгов и газа. Какие риски и вызовы стоят перед экономикой Украины
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Заложники России, долгов и газа. Какие риски и вызовы стоят перед экономикой Украины