Захват заложников в синагоге Техаса: все закончилось, люди в безопасности
В Колливилле (штат Техас, США) освобождены все заложники, которых несколько часов удерживали в синагоге. Об этом сообщили власти штата.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АВС News.
Губернатор Техаса Грег Эбботт сообщил в Twitter, что многочасовая ситуация с заложниками в синагоге в районе Даллас-Форт-Уэрт завершилась и все заложники были благополучно освобождены. Эта информация появилась на его странице в соцсети примерно в 21:30 по местному времени.
"Молитвы услышаны. Все заложники живы и невредимы", - говорится в сообщении.
Однако ни местные власти, ни полиция пока что не сообщили, как удалось разрешить ситуацию.
Как известно, в Техасе в пригороде Далласа Колливилле неизвестный взял в заложники посетителей синагоги. Он заявил, что у него есть взрывчатка, поэтому правоохранительные органы действовали так, чтоб не поставить под угрозу жизни невинных людей.
Известно, что захватчик представился братом Аафии Сиддики, которая осуждена за терроризм и требовал ее освобождения. Источники в правоохранительных органах сообщили изданию, что Сиддики находится в заключении на базе ВВС Карсвелл недалеко от Форт-Уэрта. Она подозревалась в связях с "Аль-Каидой" и была признана виновной в нападении и покушении на убийство американского солдата в 2010 году, ее приговорили к 86 годам тюремного заключения.
Напомним, что в Далласе полиция взяла под контроль все синагоги. Об этом сообщил мэр города.