Байден назвав умову для введення санкцій проти "Талібану"
Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Президент США Джо Байден назвав умову для введення санкцій проти "Талібану". За його словами, все залежатиме від поведінки талібів.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Білого дому.
Крім того, голова американської адміністрації зауважив, що поки радикальний рух не робив дій, спрямованих проти сил США, і "поки що в цілому дотримувався" обіцянки не перешкоджати доступу американців в аеропорт Кабула.
Він відповів на питання, чи є можливість введення санкцій проти талібів: "Моя відповідь: так, це залежить від поведінки (учасників "Талібану", - ред.)".