Байден назвал участников беспорядков в Капитолии "внутренними террористами"

Избранный президент США Джо Байден считает участников беспорядков в Капитолии "внутренними террористами". А виновным в произошедшем в среду называет президена Дональда Трампа.

Об этом сообщает AP.

Он считает, что людей, пытавшихся захватить Капитолий 6 января, не стоит называть протестующими.

"Эти люди, скорее, мятежники или внутренние террористы. Трамп пытался использовать толпу, чтобы были проигнорированы голоса 160 миллионов американцев, которые проголосовали в ноябре", - заявил Байден в обращении.

Известно, что несмотря на сложившуюся ситуацию, избранный президент США Джозеф Байден не планирует присоединяться к призывам досрочно прекратить полномочия действующего президента Дональда Трампа.

Также министр транспорта США Элейн Чао подала в отставку. Она стала первой из министров, подавшей в отставку после попытки захватить Капитолий сторонниками президента.