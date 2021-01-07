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Байден назвав учасників заворушень в Капітолії "внутрішніми терористами"

Автор: Роман Тверденко

Обраний президент США Джо Байден вважає учасників заворушень в Капітолії "внутрішніми терористами". А винним в тому, що відбулося в середу називає президена Дональда Трампа.

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Про це повідомляє AP.

Він вважає, що людей, які намагалися захопити Капітолій 6 січня, не варто називати протестувальниками.

"Ці люди, швидше, бунтівники або внутрішні терористи. Трамп намагався використовувати натовп, щоб були проігноровані голоси 160 мільйонів американців, які проголосували в листопаді", - заявив Байден у зверненні.

Відомо, що незважаючи на сформовану ситуацію, обраний президент США Джозеф Байден не планує приєднуватися до закликів достроково припинити повноваження чинного президента Дональда Трампа.

Також міністр транспорту США Елейн Чао подала у відставку. Вона стала першою з міністрів, яка подала у відставку після спроби захопити Капітолій прихильниками президента.

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