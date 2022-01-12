ru ua
Ср, 12 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Байден назвал штурм Капитолия в 2021 году попыткой госпереворота

Новина українською →
Атланта, Среда 12 января 2022 09:35
Байден назвал штурм Капитолия в 2021 году попыткой госпереворота Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Президент США Джо Байден назвал штурм Капитолия, который произошел 6 января 2021 года, попыткой государственного переворота. Он считает, что поддерживал это все бывший президент Дональд Трамп.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление во время выступления в Атланте, которое цитирует The Independent.

"Жестокая банда, которую поддерживал и вдохновлял повержен бывший президент (Дональд Трамп - ред.), 6 января 2021 года стремилась с помощью насилия получить то, что он (Трамп - ред.) потерял в ходе голосования на выборах", - отметил Байден.

По его словам, тогда была попытка "навязать волю банды, отбросить свободные и справедливые выборы и, впервые в американской истории, остановить мирный переход власти".

"Именно поэтому мы собрались здесь сегодня. Для того, чтобы выступить против сил в Америке, которые ценят власть выше принципов, сил, которые совершили попытку переворота, переворота против законно выраженной воли американского народа, посеяв сомнения, придумывая обвинения и фальсификации...",- подчеркнул Байден.

Он отметил, что тогда произошла попытка "украсть у народа выборы 2020 года".

"Они потерпели неудачу, но ни в победе демократии, ни в ее будущем уверенности не было", - резюмировал Байден.

Напомним, 6 января 2021 года сторонники Трампа организовали акцию протеста у Капитолия, где американский Конгресс собрался, чтобы утвердить результаты президентских выборов.

Добавим, Комитет Палаты представителей США, который расследует обстоятельства штурма Капитолия 2021 года, заявил, что опубликует окончательный отчет о расследовании осенью этого года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Капитолий
NEWS
В Украине более 7 тысяч новых случаев COVID и 193 смерти за сутки, - Минздрав
В Украине более 7 тысяч новых случаев COVID и 193 смерти за сутки, - Минздрав
DAILY
Цены не сдержать. Из-за чего в Украине остаются риски высокой инфляции
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Цены не сдержать. Из-за чего в Украине остаются риски высокой инфляции