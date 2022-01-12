Байден назвал штурм Капитолия в 2021 году попыткой госпереворота

Президент США Джо Байден назвал штурм Капитолия, который произошел 6 января 2021 года, попыткой государственного переворота. Он считает, что поддерживал это все бывший президент Дональд Трамп.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление во время выступления в Атланте, которое цитирует The Independent.

"Жестокая банда, которую поддерживал и вдохновлял повержен бывший президент (Дональд Трамп - ред.), 6 января 2021 года стремилась с помощью насилия получить то, что он (Трамп - ред.) потерял в ходе голосования на выборах", - отметил Байден.

По его словам, тогда была попытка "навязать волю банды, отбросить свободные и справедливые выборы и, впервые в американской истории, остановить мирный переход власти".

"Именно поэтому мы собрались здесь сегодня. Для того, чтобы выступить против сил в Америке, которые ценят власть выше принципов, сил, которые совершили попытку переворота, переворота против законно выраженной воли американского народа, посеяв сомнения, придумывая обвинения и фальсификации...",- подчеркнул Байден.

Он отметил, что тогда произошла попытка "украсть у народа выборы 2020 года".

"Они потерпели неудачу, но ни в победе демократии, ни в ее будущем уверенности не было", - резюмировал Байден.