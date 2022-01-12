Байден назвав штурм Капітолію в 2021 році спробою держперевороту
Президент США Джо Байден назвав штурм Капітолію, який стався 6 січня 2021 року, спробою державного перевороту. Він вважає, що підтримував це все колишній президент Дональд Трамп.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву під час виступу в Атланті, яку цитує The Independent.
"Жорстока банда, яку підтримував і надихав переможений колишній президент (Дональд Трамп - ред.), 6 січня 2021 року прагнула за допомогою насильства отримати те, що він (Трамп - ред.) втратив у ході голосування на виборах", - зазначив Байден.
За його словами, тоді була спроба "нав'язати волю банди, відкинути вільні та справедливі вибори і, вперше в американській історії, зупинити мирний перехід влади".
"Саме тому ми зібралися тут сьогодні. Для того, щоб виступити проти сил в Америці, які цінують владу вище за принципи, сил, які вчинили спробу перевороту, перевороту проти законно вираженої волі американського народу, посіявши сумніви, вигадуючи звинувачення у фальсифікації...", - наголосив Байден.
Він зазначив, що тоді сталася спроба "вкрасти у народу вибори 2020 року".
"Вони зазнали невдачі, але ні у перемозі демократії, ні в її майбутньому впевненості не було", - резюмував Байден.
Нагадаємо, 6 січня 2021 року прихильники Трампа організували акцію протесту біля Капітолія, де американський Конгрес зібрався, щоб затвердити результати президентських виборів.
Додамо, Комітет Палати представників США, який розслідує обставини штурму Капітолію 2021 року, заявив, що опублікує остаточний звіт про розслідування восени цього року.