Байден назвал проблемой ситуацию с мигрантами в Беларуси

Власти США довели до сведения Москвы и Минска свою обеспокоенность в связи с ситуацией на белорусско-польской границе. Президент Джой Байден считает проблемой сложившуюся ситуацию.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN .

"Это вызывает большую озабоченность. Мы сообщили о своей обеспокоенности России. Мы сообщили о нашей обеспокоенности Беларуси. Мы считаем, что это проблема", - заявил Байден.

Напомним, белорусский режим свез к границе с Польшей сотни мигрантов с Ближнего Востока. Эти мигранты под контролем белорусских силовиков уже несколько дней штурмуют польскую границу, чтобы попасть на территорию Евросоюза.

Как писало РБК-Украина, в НАТО осудили действия Беларуси и призвали режим не создавать миграционный кризис на границах со странами ЕС.