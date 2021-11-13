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Байден назвал проблемой ситуацию с мигрантами в Беларуси

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Мэриленд, Суббота 13 ноября 2021 03:01
Байден назвал проблемой ситуацию с мигрантами в Беларуси Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Власти США довели до сведения Москвы и Минска свою обеспокоенность в связи с ситуацией на белорусско-польской границе. Президент Джой Байден считает проблемой сложившуюся ситуацию.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Это вызывает большую озабоченность. Мы сообщили о своей обеспокоенности России. Мы сообщили о нашей обеспокоенности Беларуси. Мы считаем, что это проблема", - заявил Байден.

Напомним, белорусский режим свез к границе с Польшей сотни мигрантов с Ближнего Востока. Эти мигранты под контролем белорусских силовиков уже несколько дней штурмуют польскую границу, чтобы попасть на территорию Евросоюза.

Как писало РБК-Украина, в НАТО осудили действия Беларуси и призвали режим не создавать миграционный кризис на границах со странами ЕС.

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Миграционный кризис
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