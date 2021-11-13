Байден назвав проблемою ситуацію з мігрантами в Білорусі

Влада США довела до відома Москви і Мінська свою стурбованість у зв'язку з ситуацією на білорусько-польському кордоні. Президент Джой Байден вважає проблемою ситуацію, що склалася.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNN .

"Це викликає велику стурбованість. Ми повідомили про свою стурбованість Росії. Ми повідомили про нашу стурбованість Білорусі. Ми вважаємо, що це проблема", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, білоруський режим звіз до кордону з Польщею сотні мігрантів з Близького Сходу. Ці мігранти під контролем білоруських силовиків вже кілька днів штурмують польський кордон, щоб потрапити на територію Євросоюзу.

Як писало РБК-Україна, в НАТО засудили дії Білорусі і закликали режим не створювати міграційну кризу на кордонах з країнами ЄС.