Байден назвал недальновидным решение Трампа о выходе из Договора об открытом небе

Бывший вице-президента США, кандидат в президенты Джо Байден назвал недальновидным решение администрации президента США Дональда Трампа о выходе из Договора об открытом небе (ДОН). Он уверен, что это приведет к нагнетанию напряженности между Западом и Россией.

Об этом говорится заявлении Байдена, опубликованном на сайте для публичных объявлений Medium.

"Президент Трамп, объявив о своем намерении выйти из Договора об открытом небе, удвоил ставки свой недальновидной политики самоизоляции и отказа от лидерства Америки", - заявил Байден.

Бывший вице-президента США призвал Трампа проявить здравый смысл, остаться в Договоре об открытом небе и работать с союзниками, чтобы решать проблемы, касающиеся соблюдения ДОН Россией.

"Наши союзники дали ясно понять, что хотят, чтобы США оставались участником этого договора, и вместе работать над решением проблем соблюдения с Россией. Без нас договор мог бы развалиться. Выход из него усилит напряженность между Западом и Россией, а также повысит опасность просчета и конфликта", - отметил он.

Байден подчеркнул, что во время администрации президента Барака Обамы Соединенные Штаты и партнеры "успешно использовали полеты и снимки "Открытого неба" для поддержки Украины, когда Россия нарушила ее территориальную целостность, для опровержения дезинформации России и показать миру, что делает РФ".

В то же время Байден согласился с Трампом, что РФ нарушала положения ДОН, в частности ограничивая полеты над Калининградом и оккупированныыми Россией районами Абхазии и Южной Осетии.

Напомним, 22 мая, Россия получила уведомление от США о выходе из Договора об открытом небе.

О выходе США из Договора об открытом небе 21 мая сообщил американский президент Дональд Трамп.

По словам госсекретаря Майка Помпео, процесс будет длиться полгода.

Глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель также призвал США пересмотреть решение о выход из Договора об открытом небе.

По словам главы МИД ФРГ, Германия попытается убедить правительство США не выходить из Договора об открытом небе.