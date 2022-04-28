Байден назвав безвідповідальними заяви РФ про ядерну зброю
Президент США Джо Байден назвав безвідповідальними заяви Росії про збільшені ризики застосування ядерної зброї. Американський лідер спростував звинувачення Москви в тому, що НАТО нібито веде проти неї "опосередковану війну".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Байдена.
"Ніхто не повинен робити безвідповідальні коментарі про застосування ядерної зброї або такої можливості", - сказав Байден.
Американський лідер назвав неправдою звинувачення Росії про те, що США і НАТО ведуть проти неї опосередковану війну. За його словами, таким способом Москва намагається виправдати свої невдачі в Україні.
"Я думаю, що це скоріше відображення не правди, а їх невдачі", - додав Байден.
Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров назвав ризики ядерної війни "вельми і вельми істотними", заявивши при цьому про її неприпустимість.
Зазначимо, напередодні США закликали Росію пом'якшити риторику про загрозу ядерної війни.
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