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Байден назвав безвідповідальними заяви РФ про ядерну зброю

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Вашингтон, Четвер 28 квітня 2022 19:25
Байден назвав безвідповідальними заяви РФ про ядерну зброю Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент США Джо Байден назвав безвідповідальними заяви Росії про збільшені ризики застосування ядерної зброї. Американський лідер спростував звинувачення Москви в тому, що НАТО нібито веде проти неї "опосередковану війну".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Байдена.

"Ніхто не повинен робити безвідповідальні коментарі про застосування ядерної зброї або такої можливості", - сказав Байден.

Американський лідер назвав неправдою звинувачення Росії про те, що США і НАТО ведуть проти неї опосередковану війну. За його словами, таким способом Москва намагається виправдати свої невдачі в Україні.

"Я думаю, що це скоріше відображення не правди, а їх невдачі", - додав Байден.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров назвав ризики ядерної війни "вельми і вельми істотними", заявивши при цьому про її неприпустимість.

Зазначимо, напередодні США закликали Росію пом'якшити риторику про загрозу ядерної війни.

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