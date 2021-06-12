Байден про НАТО: США твердо впевнені в єдності альянсу
Президент США Джо Байден на полях саміту G7 провів зустріч з президентом Франції Еммануелем Макрон. На ній він заявив, що Вашингтон "повернувся" і твердо впевнений в єдності НАТО.
Про це пише CNN.
На зустрічі Байден зазначив, що у нього є про що поговорити з Макроном, оскільки США і Франція знаходяться на "одній хвилі". Французький президент у відповідь відзначив готовність Вашингтона до лідерства і партнерства в боротьбі з пандемією COVID-19 та зміною клімату.
Крім того, Байден повторив, що США "повернулися" і, на його думку, тепер можуть багато зробити на світовій арені. За його словами, США "дуже твердо ставляться до єдності" НАТО, а Євросоюз демонструє неймовірну силу і динаміку.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Байден і Меркель на полях саміту обговорили тему реалізації проекту "Північний потік-2" і наслідки для України.
Напередодні стало відомо, що G7 планують виділити 100 млрд доларів постраждалим від COVID країнам. Президент Франції Еммануель Макрон закликав інші країни "Великої сімки" прийти до угоди про перерозподіл цих грошей на користь африканських держав.