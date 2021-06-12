ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Байден про НАТО: США твердо впевнені в єдності альянсу

Новость на русском →
Корнуолл, Субота 12 червня 2021 19:30
Байден про НАТО: США твердо впевнені в єдності альянсу Фото: зустріч Джо Байдена і Еммануеля Макрона (twitter.com/EliStokols)
Автор: РБК-Україна

Президент США Джо Байден на полях саміту G7 провів зустріч з президентом Франції Еммануелем Макрон. На ній він заявив, що Вашингтон "повернувся" і твердо впевнений в єдності НАТО.

Про це пише CNN.

На зустрічі Байден зазначив, що у нього є про що поговорити з Макроном, оскільки США і Франція знаходяться на "одній хвилі". Французький президент у відповідь відзначив готовність Вашингтона до лідерства і партнерства в боротьбі з пандемією COVID-19 та зміною клімату.

Крім того, Байден повторив, що США "повернулися" і, на його думку, тепер можуть багато зробити на світовій арені. За його словами, США "дуже твердо ставляться до єдності" НАТО, а Євросоюз демонструє неймовірну силу і динаміку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Байден і Меркель на полях саміту обговорили тему реалізації проекту "Північний потік-2" і наслідки для України.

Напередодні стало відомо, що G7 планують виділити 100 млрд доларів постраждалим від COVID країнам. Президент Франції Еммануель Макрон закликав інші країни "Великої сімки" прийти до угоди про перерозподіл цих грошей на користь африканських держав.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика НАТО Сполучені Штати Америки Джозеф Байден G7
NEWS
В Україні запрацювали понад 50 центрів вакцинації
В Україні запрацювали понад 50 центрів вакцинації
DAILY
Наводять мости. Як у Зеленського налагоджують відносини з регіонами
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Наводять мости. Як у Зеленського налагоджують відносини з регіонами