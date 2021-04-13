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Байден намерен вывести все американские войска из Афганистана к 11 сентября, - Washington Post

Автор: Инна Собора

Президент США Джо Байден планирует вывод всех американских войск из Афганистана. Это должно произойти до 11 сентября.

Об этом пишет Washington Post со ссылкой на источники.

По словам людей, знакомых с этим вопросом, пока в Афганистан останутся тысячи американских военнослужащих. Их не успеют вывести до крайнего срока 1 мая, о котором администрация бывшего президента Дональда Трампа договорилась в прошлом году с талибами.

РБК-Украина писало, что ранее президент США Джо Байден заявил, что ему будет "трудно" уложиться в крайний срок, чтобы вывести из Афганистана американские войска. Это должно было случится до 1 мая.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты пересмотрят мирное соглашение, достигнутое с талибами при администрации 45-го президента Дональда Трампа. США, в частности, планируют сделать оценку того, выполнял ли Талибан свои обязательства по разрыву связей с террористическими группами.

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Новости Украины Джозеф БайденАфганистанвойска
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