Байден намерен выдвинуть экс-главу ФРС на пост министра финансов США

Кандидат на пост президента США Джо Байден намерен выдвинуть бывшую главу Федеральной резервной службы (ФРС) 74-летнюю Джанет Йеллен на пост министра финансов. В случае одобрения кандидатуры Сенатом США она станет первой женщиной на этой должности.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Сам Байден или представители его переходной команды эту информацию пока не подтверждали.

"Байден планирует номинировать бывшую главу Федеральной резервной службы Джанет Йеллен, экономиста на передовой политического процесса в течение трех десятилетий, на пост министра финансов", - пишет издание.

Ранее Джо Байден назвал имена тех, кто займет ключевые позиции в его администрации. Так, госсекретарем США он назначит Энтони Блинкена, постпредом при ООН станет Линда Томас-Гринфилд, а советником по безопасности демократ назначит Джейка Салливана.

Кроме того, сообщалось, что Байден намерен объявить ключевых министров в новой администрации в течение этой недели, среди которых и министра финансов.

Отметим, 7 ноября Джо Байден заявил об избрании президентом Соединенных Штатов. В свою очередь действующий глава США Дональд Трамп заявил о готовности подать в суд.