Байден має намір висунути екс-главу ФРС на посаду міністра фінансів США

Кандидат на посаду президента США Джо Байден має намір висунути колишню главу Федеральної резервної служби (ФРС) 74-річну Джанет Єллен на посаду міністра фінансів. У разі схвалення кандидатури Сенатом США вона стане першою жінкою на цій посаді.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Сам Байден або його представники перехідної команди цю інформацію поки не підтвердили.

"Байден планує номінувати колишню главу Федеральної резервної служби Джанет Єллен, економіста на передовій політичного процесу протягом трьох десятиліть, на посаду міністра фінансів", - пише видання.

Раніше Джо Байден назвав імена тих, хто займе ключові позиції в його адміністрації. Так, держсекретарем США він призначить Ентоні Блінкена, постпредом при ООН стане Лінда Томас-Грінфілд, а радником з безпеки демократ призначить Джейка Саллівана.

Крім того, повідомлялося, що Байден має намір оголосити ключових міністрів в новій адміністрації протягом цього тижня, серед яких і міністра фінансів.

Зазначимо, 7 листопада Джо Байден заявив про обрання президентом Сполучених Штатів. Своєю чергою, чинний глава США Дональд Трамп заявив про готовність подати до суду.