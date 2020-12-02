Победивший на выборах президента США Джо Байден намерен возобновить ядерную сделку с Ираном. При этом он считает, что это будет сделать сложно.

Об этом сообщает The New York Times.

По его словам, США готовы вернуться к ядерной сделке и снять все санкции, если Иран будет строго соблюдать условия сделки.

"Сейчас много говорят о высокоточных ракетах и всем остальном, что способствует дестабилизации региона. При этом лучший способ добиться некоторой стабильности в регионе - это разобраться с ядерной программой", - заявил Байден.

Он добавил, что будущая администрация США намерена в сотрудничестве с союзниками и партнерами участвовать в переговорах и разрабатывать дополнительные сделки, которые могли бы укрепить и продлить действие ограничений в отношении иранской ядерной и ракетной программ.

"И последнее, черт возьми, что нам нужно в этой части мира, - это наращивание ядерного потенциала", - подчеркнул Байден.

Ядерная сделка с Ираном была подписана в 2015 году. В мае 2018-го США вышли из сделки, обвинив Иран в несоблюдении условий сделки и наложив на Тегеран санкции.

В начале года Иран заявил, что отказывается от основного обязательства по ядерному соглашению в отношении объемов обогащенного урана.

Ранее РБК-Украина писало, что запасы обогащенного урана в Иране в 12 раз превышают лимит ядерной сделки.