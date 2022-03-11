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Байден намерен отменить "нормальные торговые отношения" с Россией

Автор: Константин Широкун

Администрация Байдена ставит перед собой цель отменить "нормальные торговые отношения" с Россией

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Президент США Джо Байден в пятницу предложит Конгрессу отменить нормальные торговые отношения с Россией, что позволит повышать тарифы на импорт из этой страны. Лишить Россию статуса страны, с которой США поддерживают "постоянные нормальные торговые отношения", по закону может именно Конгресс. Еще до официального голосования из разговоров в кулуарах известно, что за это решение готовы голосовать обе партии.

Война России против Украины продолжается с 24 февраля. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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