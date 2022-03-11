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Байден має намір скасувати "нормальні торговельні відносини" з Росією

Автор: Константин Широкун

Адміністрація Байдена ставить перед собою мету скасувати "нормальні торговельні відносини" з Росією

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Президент США Джо Байден у п'ятницю запропонує Конгресу скасувати нормальні торговельні відносини з Росією, що дозволить підвищувати тарифи на імпорт з цієї країни. Позбавити Росію статусу країни, з якою США підтримують "постійні нормальні торговельні відносини", за законом може саме Конгрес. Ще до офіційного голосування з розмов у кулуарах відомо, що за це рішення готові голосувати обидві партії.

Війна Росії проти України триває з 24 лютого. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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