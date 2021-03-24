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Байден має намір обговорити дії Росії на саміті ЄС

Новость на русском → Вашингтон, Середа 24 березня 2021 00:43
Байден має намір обговорити дії Росії на саміті ЄС Фото: Джо Байден (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Президент США Джо Байден візьме участь у саміті Євроради 25 березня в онлайн-форматі. Серед іншого в ході зустрічі обговорюватимуться Китай і Росія.

Про це повідомляє прес-служба Білого дому.

На саміт лідерів ЄС Байдена запросив голова Євроради Шарль Мішель. Президент США обговорить свій намір відродити відносини з Євросоюзом.

Також планується обговорити співпрацю в боротьбі проти пандемії, проблему зміни клімату і розширення торговельних відносин.

"Президент США також обговорить загальні зовнішньополітичні інтереси, включаючи Китай і Росію", - йдеться в повідомленні.

Раніше Джо Байден заявив, що президент Росії Володимир Путін має намір підірвати трансатлантичне співробітництво США та країн Європи. Він закликав європейських партнерів США дотримуватися єдності у Євросоюзі та НАТО у світлі загрози від Росії.

Байден підтримав розвиток трансатлантичних відносин, в тому числі по лінії НАТО.

"США повністю віддані альянсу НАТО, і я вітаю бажання Європи більше вкладатися у військові можливості, які дозволяють нам забезпечувати спільну оборону", - сказав він.

Нагадаємо, у нещодавньому документі Міністерства оборони Великобританії говориться, що Російська Федерація продовжує залишатися найсерйознішою загрозою для безпеки в Європі. Зокрема, з військової точки зору.

Також президент США Джо Байден відмовився відповісти на питання, чи планує проводити нову розмову з російським лідером Володимиром Путіним. Нову розмову запропонував президент Росії.

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