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Байден наказав завдати ударів по базах бойовиків у Сирії

Понеділок 13 листопада 2023 02:02
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Байден наказав завдати ударів по базах бойовиків у Сирії Фото: ілюстративне фото (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

США, за наказом президента Джо Байдена, вдарили по угрупованнях, пов'язаним з Іраном. Це відповідь на серію нападів на американські сили у Сирії та Іраку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони США та Reuters.

У неділю, 12 листопада, США завдали двох авіаударів по військових об'єктах у Сирії, які використовувалися угрупованнями, пов'язаними з Іраном. Про це повідомив речник міністерства оборони США. Це відповідь на серію нападів на американські сили у Сирії та Іраку.

"Збройні сили США завдали сьогодні точкових ударів по об'єктах на сході Сирії, що використовуються іранським корпусом вартових ісламської революції (КВІР) і пов'язаними з Іраном угрупованнями у відповідь на напади на американський персонал в Іраку та Сирії. поблизу міст Абу-Камаль та Маядін відповідно", - сказано у заяві Міністерства оборони США.

Чиновник сказав, що ударів було завдано протягом останніх кількох годин, і сказав, що США проводять перевірку, щоб визначити, чи в результаті ударів було вбито чи поранено будь-яких членів ополчення, пов'язаних з Іраном.

"У президента немає вищого пріоритету, ніж безпека американського персоналу, і сьогоднішніми діями він дав зрозуміти, що Сполучені Штати захищатимуть себе, свій персонал та свої інтереси", - заявили у Міністерстві оборони.

Удари по військових базах США

Про атаки Ірану на військові бази США стало відомо у середині жовтня.

Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що угруповання, яке підтримує Іран, взяло на себе відповідальність за 39 атак на американські військові бази в Сирії та Іраку. Банда робить до трьох атак на день.

Збройні сили США в Іраку та Сирії зазнали понад 20 атак у період з 16 по 30 жовтня. Напади сталися на тлі загострення конфлікту між Ізраїлем та ХАМАСом. Іран підтримує терористів і так відповідає на військову допомогу Ізраїлю США.

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