ua en ru
Пн, 13 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Байден приказал нанести удары по базам боевиков в Сирии

Понедельник 13 ноября 2023 02:02
UA EN RU
Байден приказал нанести удары по базам боевиков в Сирии Фото: иллюстративное фото (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

США, по приказу президента Джо Байдена, ударили по группировкам, связанным с Ираном. Это ответ на серию нападений на американские силы в Сирии и Ираке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны США и Reuters.

В воскресенье, 12 ноября, США нанесли два авиаудара по военным объектам в Сирии, которые использовались группировками, связанными с Ираном. Об этом сообщил представитель министерства обороны США. Это ответ на серию нападений на американские силы в Сирии и Ираке.

"Вооруженные силы США нанесли сегодня точечные удары по объектам на востоке Сирии, используемым иранским корпусом стражей исламской революции (КСИР) и связанными с Ираном группировками в ответ на продолжающиеся нападения на американский персонал в Ираке и Сирии. Удары были нанесены по учебному центру и конспиративной квартире вблизи городов Абу-Камаль и Маядин соответственно", - сказано в заявлении Министерства обороны США.

Чиновник сказал, что удары были нанесены в течение последних нескольких часов, и сказал, что США проводят проверку, чтобы определить, были ли в результате ударов убиты или ранены какие-либо члены ополчения, связанные с Ираном.

"У президента нет более высокого приоритета, чем безопасность американского персонала, и сегодняшними действиями он дал понять, что Соединенные Штаты будут защищать себя, свой персонал и свои интересы", - заявили в Министерстве обороны.

Удары по военным базам США

Об атаках Ирана на военные базы США стало известно в середине октября.

Институт изучения войны (ISW) сообщил, что группировка, поддерживаемая Ираном, взяла на себя ответственность за 39 атак на американские военные базы в Сирии и Ираке. Банда совершает до трех атак в день.

Вооруженные силы США в Ираке и Сирии подверглись более 20 атакам в период с 16 по 30 октября. Нападения произошли на фоне обострения конфликта между Израилем и ХАМАС. Иран поддерживает террористов и так отвечает на военную помощь США Израилю.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Иран
NEWS
Россия готовится к зиме, но воздушный щит Украины крепче, чем в прошлом году, - Зеленский
Россия готовится к зиме, но воздушный щит Украины крепче, чем в прошлом году, - Зеленский
DAILY
"До 30 раненых в день". Как медики 80-й бригады спасают военных под Бахмутом
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина "До 30 раненых в день". Как медики 80-й бригады спасают военных под Бахмутом