Байден наказав поділитися з судом Гааги даними про воєнні злочини РФ в Україні, - NYT

Про такий таємний наказ Байдена американському ЗМІ стало відомо від офіційних осіб, обізнаних з цим питанням. Чиновники вважають, що такий крок американського президента, свідчить про

Як пояснили чиновники, ухвалене Байденом рішення перекреслює багатомісячний опір з боку Пентагону, який боявся, що такий крок може створити прецедент, який дозволить переслідувати американських військових.

За даними NYT, США мають інформацію про рішення

NYT, американська сторона вже поділилася з українськими прокурорами, але не з судом Гааги​​.

Воєнні злочини РФ в Україні

Україна з початку повномасштабного вторгнення РФ завела майже 90 тисяч справ за фактом воєнних злочинів, скоєних російськими окупантами. Воєнні злочини РФ розслідує і Міжнародний кримінальний суд Гааги.

Наразі МКС видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна за фактом незаконного вивезення українських дітей в РФ. Ордер видали і на російського дитячого омбудсмена.

У березні цього року міністр юстиції Британії Домінік Рааб заявляв, що Лондон допоможе МКС у розслідування справ щодо РФ та Путіна.

Крім того, МКС почав розслідувати підрив росіянами Каховської ГЕС. Зокрема, в середині червня представники суду Гааги відвідали Херсон та Антонівку, які були затоплені після руйнування дамби.

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