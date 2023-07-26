Байден приказал поделиться с судом Гааги данными о военных преступлениях РФ в Украине, - NYT

О таком тайном приказе Байдена американскому СМИ стало известно от официальных лиц, осведомленных по этому вопросу. Чиновники считают, что такой шаг американского президента свидетельствует о

Как пояснили чиновники, принятое Байденом решение перечеркивает многомесячное сопротивление со стороны Пентагона, боявшегося, что такой шаг может создать прецедент, который позволит преследовать американских военных.

По данным NYT, США располагают информацией о решении

NYT, американская сторона уже поделилась с украинскими прокурорами, но не с судом Гааги.

Военные преступления РФ в Украине

Украина с начала полномасштабного вторжения РФ возбудила почти 90 тысяч дел по факту военных преступлений, совершенных российскими оккупантами. Военные преступления РФ расследует и Международный уголовный суд Гааги.

МУС выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина по факту незаконного вывоза украинских детей в РФ. Ордер выдали и на российского детского омбудсмена.

В марте этого года министр юстиции Британии Доминик Рааб заявлял, что Лондон поможет МУС в расследовании дел в отношении РФ и Путина.

Кроме того, МКС начал расследовать подрыв россиянами Каховской ГЭС. В частности, в середине июня представители суда Гааги посетили Херсон и Антоновку, которые были затоплены после разрушения дамбы.

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