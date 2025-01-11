Байден нагородив Франциска медаллю свободи і назвав "народним Папою"

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден сьогодні, 11 січня, провів бесіду з Папою Римським Франциском, і нагородив його президентською медаллю Свободи з відзнакою. Вона є найвищою цивільною нагородою США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Білий дім .

Телефонна розмова американського президента та понтифіка відбулася сьогодні, 11 січня.

В Білому домі звернули увагу, що нинішнє номінування Франциска стало першим випадком, коли Байден за свій 4-річний термін на посаді здійснив нагородження президентською медаллю свободи "з відзнакою".

Як правило, ця найвища цивільна відзнака США вручається особам, які зробили вагомий внесок у процвітання, цінності чи безпеку Штатів, мир у всьому світі чи інші важливі суспільні, державні чи приватні починання, пояснили у канцелярії Байдена.

За словами Байдена, будучи юнаком, Хорхе Берголіо (ім'я Франциска до папства, - ред.) "шукав наукової кар’єри, перш ніж віра привела його до життя з єзуїтами". Після того він десятиліття служив священником в Аргентині.

Президент США назвав Франциска люблячим пастором, учителем, привітним лідером та "народним" Папою Римським.

"Люблячий пастор, він із радістю відповідає на запитання дітей про Бога. Складний учитель, він наказує нам боротися за мир і захищати планету. Привітний лідер, він звертається до різних конфесій. Перший Папа з Південної півкулі, Папа Франциск не схожий на жодного, хто був раніше. Перш за все, він є народним Папою - світлом віри, надії та любові, що яскраво сяє по всьому світу", - сказав Байден.

За інформацією Reuters, тиждень тому Байден нагородив президентською медаллю Свободи колишнього держсекретаря Гілларі Клінтон, шеф-кухаря Хосе Андреса та природоохоронця Джейн Гудолл.

82-річний Байден, постійний відвідувач меси, пізніше в житті відійшов від церковної доктрини, підтримуючи права на аборти. У 2021 році він сказав, що Франциск захищав його від критики з боку деяких американських католиків щодо цього питання, зокрема багатьох єпископів.