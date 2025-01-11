Байден наградил Франциска медалью свободы и назвал "народным Папой"

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден сегодня, 11 января, провел беседу с Папой Римским Франциском, и наградил его президентской медалью Свободы с отличием. Она является высшей гражданской наградой США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белый дом .

Телефонный разговор американского президента и понтифика состоялся сегодня, 11 января.

В Белом доме обратили внимание, что нынешнее номинирование Франциска стало первым случаем, когда Байден за свой 4-летний срок на посту совершил награждение президентской медалью свободы "с отличием".

Как правило, эта высшая гражданская награда США вручается лицам, которые внесли весомый вклад в процветание, ценности или безопасность Штатов, мир во всем мире или другие важные общественные, государственные или частные начинания, пояснили в канцелярии Байдена.

По словам Байдена, будучи юношей, Хорхе Берголио (имя Франциска до папства, - ред.) "искал научной карьеры, прежде чем вера привела его к жизни с иезуитами". После того он десятилетия служил священником в Аргентине.

Президент США назвал Франциска любящим пастором, учителем, приветливым лидером и "народным" Папой Римским.

"Любящий пастор, он с радостью отвечает на вопросы детей о Боге. Сложный учитель, он приказывает нам бороться за мир и защищать планету. Приветливый лидер, он обращается к различным конфессиям. Первый Папа из Южного полушария, Папа Франциск не похож ни на одного, кто был раньше. Прежде всего, он является народным Папой - светом веры, надежды и любви, который ярко сияет по всему миру", - сказал Байден.

По информации Reuters, неделю назад Байден наградил президентской медалью Свободы бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон, шеф-повара Хосе Андреса и природоохранника Джейн Гудолл.

82-летний Байден, постоянный посетитель мессы, позже в жизни отошел от церковной доктрины, поддерживая права на аборты. В 2021 году он сказал, что Франциск защищал его от критики со стороны некоторых американских католиков по этому вопросу, в частности многих епископов.