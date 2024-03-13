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Байден набрал необходимое число голосов для выдвижения на выборы президента США, - СМИ

Вашингтон, Среда 13 марта 2024 02:26
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Байден набрал необходимое число голосов для выдвижения на выборы президента США, - СМИ Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Президент США Джо Байден победил на праймериз Демократической партии в штате Джорджия. По прогнозам он поучаствует в выборах в ноябре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.

Согласно прогнозам штаба, принимающего решения, это дает ему достаточно делегатов для выдвижения на пост президента от Демократической партии и практически гарантирует, что он снова встретится с экс-президентом Трампом в ноябре.

Во вторник в Джорджии и Вашингтоне прошли кампании протеста против действий Байдена и его администрации в войне между Израилем и ХАМАС.

Организаторы в Вашингтоне призвали первичных избирателей от Демократической партии проголосовать за “незарегистрированных”, в то время как организаторы в Джорджии призвали членов партии оставить свой бюллетень незаполненным.

Выборы в США

Ранее мы писали, что Джо Байден победил на внутрипартийных выборах в штате Неваде.

К слову, кандидату от республиканской партии и экс-президенту США Дональду Трампу Верховный суд разрешил участвовать в выборах 2024 года.

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