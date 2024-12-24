Байден може запровадити масштабні санкції проти енергетичного сектору Росії, - WP

Президент США Джо Байден розглядає можливість введення нових масштабних санкцій проти Росії. Вони можуть зачепити енергетичний сектор країни-агресора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post .

За словами джерел видання, санкції будуть спрямовані на "тіньовий флот", а також на російських експортерів нафти, на яких досі не поширювалися обмеження. Водночас обговорюється можливість відкликання ліцензії, що дозволяє банкам обробляти операції з російськими енергоносіями.

Як зазначили неназвані співрозмовники WP, такий крок дасть команді обраного президента Дональда Трампа більше важелів впливу в переговорах із російським диктатором Володимиром Путіним про припинення війни Росії з Україною.

Старший науковий співробітник Центру глобальної енергетичної політики Колумбійського університету Едвард Фішман пояснив, що раніше адміністрація Байдена не запроваджувала жорстких санкцій проти російських енергоносіїв, оскільки вона побоювалася зростання цін на газ і підвищення інфляції.

"Але вибори закінчилися, і інфляція перебуває під контролем. Причини для такої обережності щодо санкцій більше не актуальні", - додав він.

Високопоставлений представник адміністрації президента США в коментарі WP назвав нові санкції необхідними для забезпечення того, щоб Україна перебувала в "найкращому можливому становищі" для оборони і ведення переговорів про мир на справедливих умовах.

"Ця дія стане ще одним кроком на шляху до досягнення цієї мети", - зазначив він.

Як нагадує видання, продаж енергоносіїв залишається одним з головних джерел доходу для російського бюджету. За даними S&P Global, минулого року Кремль заробив на цьому близько 100 мільярдів доларів.