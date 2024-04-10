Байден може взяти участь у майбутній конференції щодо України у Швейцарії, - ЗМІ

Видання з посиланням на джерела повідомило, що в конференції візьме участь президент США Джо Байден.

Як правило, остаточне рішення ухвалюють тільки за першою вимогою, тим паче що Швейцарія та Україна ще не розіслали запрошення.

Наразі президент Байден не підтвердив свою участь в американській делегації, повідомила прессекретарка посольства США в Берні.

Однак шанси на приїзд Байдена зросли. Він має взяти участь у саміті G7 в Італії безпосередньо перед запланованою конференцією щодо України.