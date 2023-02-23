Байден може не піти на другий термін, демократи готують план "В", - Politico

Радники Байдена витратили місяці на підготовку, щоб він офіційно оголосив про свою кампанію із переобрання.

"Але оскільки президент все ще не готовий зробити цей крок, у розмовах про наступні вибори президента з'являються сумніви: якщо він вирішить не робити цього?" – зазначає Politico.

За даними видання, радники Байдена очікували, що він у лютому офіційно оголосить про участь у виборах. Водночас, люди з оточення президента кажуть, що не існує жорсткого дедлайну для ухвалення рішення про дату старту передвиборчої кампанії.

Хоча майже всі демократи вірять, що він врешті-решт погодиться на переобрання, його нерішучість призвела до "глибокої заморозки" партії, через що деякі потенційні претенденти на президентське крісло та десятки великих донорів розробляють нову стратегію і навіть план "Б", намагаючись при цьому зберегти повагу та публічну підтримку 80-річного президента.

За інформацію кількох джерел, його щоденна увага зосереджена на роботі. За винятком випадкових телефонних дзвінків із радником, щоб обговорити результати опитувань, він витрачає мало часу на обговорення виборів.