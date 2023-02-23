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Байден может не пойти на второй срок, демократы готовят план "В", - Politico

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент США Джо Байден не уверен в том, что второй раз будет баллотироваться в президенты, в связи с чем Демократическая партия и его главные помощники разрабатывают план "Б".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Советники Байдена потратили месяцы на подготовку, чтобы он официально объявил о своей кампании по переизбранию.

"Но поскольку президент все еще не готов сделать этот шаг, в разговорах о следующих выборах президента появляются сомнения: что если он решит не делать этого?" – отмечает Politico.

По данным издания, советники Байдена ожидали, что он в феврале официально объявит об участии в выборах. Одновременно с этим люди из окружения президента говорят, что не существует жесткого дедлайна для принятия решения о дате старта предвыборной кампании.

Хотя почти все демократы верят, что он в конце концов согласится на переизбрание, его нерешительность привела к "глубокой заморозке" партии, из-за чего некоторые потенциальные претенденты на президентское кресло и десятки крупных доноров разрабатывают новую стратегию и даже план "Б", пытаясь при этом сохранить уважение и публичную поддержку 80-летнего президента.

По информации нескольких источников, его ежедневное внимание сосредоточено на работе. За исключением случайных телефонных звонков с советником, чтобы обсудить результаты опросов, он тратит мало времени на обсуждение выборов.

Ранее сообщалось, что Джо Байден в ближайшие несколько недель объявит о намерении баллотироваться на второй президентский срок в 2024 году.

Информацию о планах Байдена подтверждали журналистам издания The Hill два источника из окружения президента еще в апреле 2022 года.

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