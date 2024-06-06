Байден: ми не відступимо, інакше Україна буде поневолена і Європа опиниться під загрозою

Байден зазначив, що Росія за час вторгнення в Україну втратила 350 тисяч військових загиблими або пораненими.

За його словами, зараз США разом із коаліцією з понад 50 країн допомагають і продовжуватимуть допомагати Україні.

"Ми не відступимо, інакше Україна буде поневолена, її сусіди опиняться під загрозою, вся Європа опиниться під загрозою. Ми не можемо цього допустити", - сказав президент США.

У своїй промові Байден також неодноразово проводив паралелі між загарбницькими діями гітлерівської Німеччини та поточною агресією з боку Росії.

Крім того, американський лідер наголосив на важливості співпраці США із союзниками по світу.

"Ізоляціонізм не був відповіддю 80 років тому, і не є відповіддю зараз", - зазначив Байден.