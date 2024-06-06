Байден: мы не отступим, иначе Украина будет порабощена и Европа окажется под угрозой

Байден отметил, что Россия за время вторжения в Украину потеряла 350 тысяч военных погибшими или ранеными.

По его словам, сейчас США вместе с коалицией из более чем 50 стран помогают и будут продолжать помогать Украине.

"Мы не отступим, иначе Украина будет порабощена, ее соседи окажутся под угрозой, вся Европа окажется под угрозой. Мы не можем этого допустить", - сказал президент США.

В своем выступлении Байден также неоднократно проводил параллели между захватническими действиями гитлеровской Германии и текущей агрессией со стороны России.

Кроме того, американский лидер отметил важность сотрудничества США с союзниками по миру.

"Изоляционизм не был ответом 80 лет назад, и не является ответом сейчас", - отметил Байден.