Байден о Мариуполе: пока нет фактов, что он полностью пал, но нужны гумкоридоры

Американский лидер Джо Байден заявил, что США пока не имеют фактов захвата Мариуполя Россией. Однако он призвал организовать гуманитарные коридоры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой обращение Байдена.

"Прежде всего, пока непонятно, действительно ли Путин контролирует Мариуполь. Но мы точно знаем, что он должен открыть гумкоридоры, чтобы люди покинули этот город. Так бы сделало правовое государство. Пока нет фактов, что Мариуполь полностью пал", - заявил президента США.

Напомним, сегодня министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о якобы захвате Мариуполя. При этом Владимир Путин приказал остановить штурм "Азовстали".

В то же время президент Владимир Зеленский опроверг полный захват Мариуполя, заявив, что в городе остаются украинские защитники.

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