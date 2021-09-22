Байден и Макрон обсудили скандал с подлодками: посол Франции вернется в США

"Макрон и Байден 22 сентября провели беседу, чтобы обсудить последствия объявления 15 сентября", - говорится в сообщении.

Лидеры решили начать процесс двусторонних консультаций, чтобы обеспечить доверие между двумя странами. "Они встретятся в Европе в конце октября, чтобы достичь общего понимания и сохранить динамику этого процесса", - подчеркивается в релизе.

В ходе беседы Макрон решил, что посол Франции вернется в США на следующей неделе. "Затем он приступит к интенсивной работе с должностными лицами США высокого ранга", - уточнили в Белом доме.

Во время переговоров Байден и Макрон обсудили создание нового партнерства в сфере безопасности (AUKUS) с участием Австралии, Великобритании и США.

"Два лидера согласились, что ситуация только выиграла бы от открытых консультаций между союзниками по вопросам, представляющим стратегический интерес для Франции и наших европейских партнеров. Президент Байден сообщил о своей неизменной приверженности в этом отношении", - говорится в документе.