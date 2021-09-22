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Байден и Макрон обсудили скандал с подлодками: посол Франции вернется в США

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон обсудили по телефону скандал с расторжением Австралией договора по подлодкам и созданием нового партнерства AUKUS. Французский посол вернется в США на следующей неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз Белого дома.

"Макрон и Байден 22 сентября провели беседу, чтобы обсудить последствия объявления 15 сентября", - говорится в сообщении.

Лидеры решили начать процесс двусторонних консультаций, чтобы обеспечить доверие между двумя странами. "Они встретятся в Европе в конце октября, чтобы достичь общего понимания и сохранить динамику этого процесса", - подчеркивается в релизе.

В ходе беседы Макрон решил, что посол Франции вернется в США на следующей неделе. "Затем он приступит к интенсивной работе с должностными лицами США высокого ранга", - уточнили в Белом доме.

Во время переговоров Байден и Макрон обсудили создание нового партнерства в сфере безопасности (AUKUS) с участием Австралии, Великобритании и США.

"Два лидера согласились, что ситуация только выиграла бы от открытых консультаций между союзниками по вопросам, представляющим стратегический интерес для Франции и наших европейских партнеров. Президент Байден сообщил о своей неизменной приверженности в этом отношении", - говорится в документе.

Напомним, ранее Франция отозвала послов из США и Австралии после скандала с подлодками.

Отметим, накануне сообщалось, что Макрон и Байден попробуют обсудить проблему с подлодками и созданием AUKUS по телефону. Предложение о разговоре последовало от американского президента.

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ФранцияСоединенные Штаты АмерикиДжозеф Байден