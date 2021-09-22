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Байден і Макрон обговорили скандал з підводними човнами: посол Франції повернеться в США

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президенти США і Франції Джо Байден і Еммануель Макрон обговорили телефоном скандал з розірванням Австралією договору з підводних човнів і створенням нового партнерства AUKUS. Французький посол повернеться до США наступного тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз Білого дому.

"Макрон і Байден 22 вересня провели бесіду, щоб обговорити наслідки оголошення 15 вересня", - йдеться в повідомленні.

Лідери вирішили розпочати процес двосторонніх консультацій, щоб забезпечити довіру між двома країнами. "Вони зустрінуться в Європі в кінці жовтня, щоб досягти загального розуміння і зберегти динаміку цього процесу", - підкреслюється в релізі.

В ході бесіди Макрон вирішив, що посол Франції повернеться в США наступного тижня. "Потім він приступить до інтенсивної роботи з посадовими особами США високого рангу", - уточнили в Білому домі.

Під час переговорів Байден і Макрон обговорили створення нового партнерства у сфері безпеки (AUKUS) за участю Австралії, Великобританії та США.

"Два лідери погодилися, що ситуація тільки виграла б від відкритих консультацій між союзниками з питань, що становлять стратегічний інтерес для Франції і наших європейських партнерів. Президент Байден повідомив про свою незмінну прихильність у цьому відношенні", - йдеться в документі.

Нагадаємо, раніше Франція відкликала послів з США і Австралії після скандалу з підводними човнами.

Відзначимо, напередодні повідомлялося, що Макрон і Байден спробують обговорити проблему з підводними човнами і створенням AUKUS телефоном. Пропозиція про розмову було від американського президента.

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ФранціяСполучені Штати АмерикиДжозеф Байден