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Байден має намір знову балотуватися у президенти США

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Неділя 23 жовтня 2022 03:49
Байден має намір знову балотуватися у президенти США Фото: Президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Чинний глава США Джо Байден висловив бажання балотуватися на другий президентський термін. Він готовий йти на вибори у 2024 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву американського лідера в інтер'ю MSNBC.

"Я не схвалив цього офіційного рішення, але це мій намір. Мій намір знову балотуватися. І у нас є час, щоб ухвалити це рішення", - сказав очільник Сполучених Штатів.

Байден пояснив, що ще не оголосив офіційно про свою кандидатуру, тому що "ціла низка правил вступає в дію", щойно він це зробить.

Опісля президент США додав, що перша леді Джилл Байден підтримує його в намірі знову йти на вибори у 2024 році.

Нагадаємо, Байден наголосив, що Росія не може перемогти у війні проти України, тому що становить загрозу всьому Заходу.

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