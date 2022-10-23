Байден має намір знову балотуватися у президенти США

Чинний глава США Джо Байден висловив бажання балотуватися на другий президентський термін. Він готовий йти на вибори у 2024 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву американського лідера в інтер'ю MSNBC.

"Я не схвалив цього офіційного рішення, але це мій намір. Мій намір знову балотуватися. І у нас є час, щоб ухвалити це рішення", - сказав очільник Сполучених Штатів.

Байден пояснив, що ще не оголосив офіційно про свою кандидатуру, тому що "ціла низка правил вступає в дію", щойно він це зробить.

Опісля президент США додав, що перша леді Джилл Байден підтримує його в намірі знову йти на вибори у 2024 році.