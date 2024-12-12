Байден має намір обговорити підтримку України з лідерами країн G7

20 млрд доларів для України

Нагадаємо, 10 грудня Міністерство фінансів США оголосило про виділення кредиту на 20 млрд доларів для України. Його погасять за рахунок прибутку від заморожених російських активів.

Таким чином, кошти перерахували до Фонду фінансового посередництва щодо сприяння залученню ресурсів для інвестування у зміцнення України, через який вони будуть доступні для України.

Така допомога є вкладом США у кредит на 50 млрд доларів для України від "Великої сімки".

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