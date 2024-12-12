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Байден намерен обсудить поддержку Украины с лидерами стран G7

Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент США Джо Байден уже завтра, 13 декабря, проведет переговоры с лидерами стран "Большой семерки". Ключевой темой обсуждений станет поддержка Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг советника Белого дома по вопросам коммуникаций Джона Кирби.

Как отметил Кирби, переговоры между лидерами "Большой семерки" пройдут в онлайн-формате.

"Они обсудят ряд вопросов нашей совместной поддержки Украины", - добавил он. 

В то же время Кирби не уточнил, какие конкретно темы будут обсуждать лидеры. Он только напомнил о том, что переговоры пройдут после решения США выделить кредит на 20 млрд долларов для Украины. 

20 млрд долларов для Украины

Напомним, 10 декабря Министерство финансов США объявило о выделении кредита на 20 млрд долларов для Украины. Его погасят за счет дохода от замороженных российских активов.

Таким образом, средства перечислили в Фонд финансового посредничества по содействию привлечению ресурсов для инвестирования в укрепление Украины, через который они будут доступны для Украины.

Такая помощь является вкладом США в кредит на 50 млрд долларов для Украины от "Большой семерки".

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