Байден намерен обсудить поддержку Украины с лидерами стран G7

20 млрд долларов для Украины

Напомним, 10 декабря Министерство финансов США объявило о выделении кредита на 20 млрд долларов для Украины. Его погасят за счет дохода от замороженных российских активов.

Таким образом, средства перечислили в Фонд финансового посредничества по содействию привлечению ресурсов для инвестирования в укрепление Украины, через который они будут доступны для Украины.

Такая помощь является вкладом США в кредит на 50 млрд долларов для Украины от "Большой семерки".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.